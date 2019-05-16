Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Территория островов Труханов и Межмостный в городской черте Киева совокупной площадью 27,44 га объявлены ландшафтным заказником местного значения "Труханов остров", сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

За соответствующее решение на заседании в четверг проголосовали депутаты Киевского городского совета, "чтобы сохранить ценные природные комплексы". "Предоставление статуса объекта природно-заповедного фонда сделает невозможным использование этих земель для застройки и мелиорации, поможет сохранить ценные природные комплексы и представителей островной флоры и фауны, поскольку сейчас из-за чрезмерной антропогенной нагрузки наблюдается деградация природных экосистем днепровских островов в пределах Киева", - говорится в сообщении.

Как отмечают в КГГА, ландшафтный заказник будет создан без изъятия земель у землепользователей. Управлению экологии и природных ресурсов поручено организовать передачу этих территорий под охрану коммунального предприятия "Дарницкое лесопарковое хозяйство" и столичного коммунального предприятия по охране, содержанию и эксплуатации земель водного фонда "Плесо".

"Территория, входящая в создаваемый ландшафтный заказник, представлена 14 озерами и лиственным лесом, а также значительной группировкой редких видов, которые внесены в Конвенцию об охране дикой флоры и фауны и природных сред существования в Европе от 19 сентября 1979 года, Европейский Красный список, Красную книгу Украины и другие законодательные акты", - говорится в сообщении.

К сообщению не прилагается карта или описание границ заказника.

Труханов остров расположен напротив исторического центра Киева между Днепром и рукавом Черторой. Соединен с расположенным севернее островом Муромец перешейком, совокупная площадь островов составляет около 450 га. На о.Муромец в пределах городской черты еще в 1999 году был создан общезоологический заказник местного значения "Урочище Бобровня" площадью 32 га.

В прежние годы, до середины ХХ века, остров преимущественно представлял собой заливной луг. С 1880х гг на нем располагался крупный одноименный поселок, уничтоженный в ходе Второй мировой войны и не восстанавливавшийся после нее для создания на острове рекреационной зоны. В настоящее время Труханов остров преимущественно покрыт лиственным лесом, на нем расположено множество пляжей, ресторанов, водных станций и спортивных баз.

Под названием Межмостный остров предположительно имеется в виду безымянный остров площадью около 12 га, расположенный между Северным мостовым переходом и Петровским железнодорожным мостом. Остров не соединен с Трухановым островом сушей, покрыт лиственным лесом, не содержит ни пляжей, ни каких-либо построек. На остров отдыхающие переплывают на лодках, на нем круглогодично стоит несколько палаток. Остров соседствует с перешейком, соединяющим острова Труханов и Муромец.