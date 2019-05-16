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19:47 16.05.2019

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

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Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Киевский городской совет на пленарном заседании в четверг принял решение о присвоении звания "Почетный гражданин города Киев" первому президенту независимой Украины Леониду Кравчуку.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, кроме Л.Кравчука, это звание присвоено также директору Институту биохимии им.Палладина Национальной академии наук Украины, общественному деятелю Сергею Комиссаренко и деятелю культуры Светлане Литвиновой.

Под председательством Кравчука была принята Декларация о государственном суверенитете и Акт провозглашения независимости Украины. За время пребывания на посту президента Украины он последовательно отстаивал независимость государства и его суверенитет. Кравчук удостоен звания "Герой Украины" и многих других государственных наград.

Комисаренко – действительный член Национальной академии наук Украины и Национальной академии медицинских наук Украины, доктор биологических наук, профессор, государственный и общественный деятель. Основатель молекулярной иммунологии в Украине. Автор более 400 научных работ. Под его руководством в 1986 году проведено уникальное исследование иммунитета у людей, работавших сразу после аварии на Чернобыльской АЭС.

Литвинова – основатель и директор Музея Александра Кошица (украинский хоровой дирижер, композитор, этнограф и писатель-мемуарист) при специализированной общеобразовательной школе I-III степени №296 (Дарницкий район Киева). Более 40 лет работает в сфере образования, в 1998-2009 годах - депутат Харьковского районного в г.Киев совета.

Звание "Почетный гражданин города Киев" свидетельствует о признании киевлянами выдающихся заслуг отдельных лиц перед громадой столицы в развитии экономики, науки, образования, культуры, искусства, здравоохранения, физической культуры и спорта, бизнеса, в благотворительной, гуманистической и общественной деятельности, укреплении международного авторитета Киева.

Теги: #киев #почетный_гражданин
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