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19:45 16.05.2019

Зеленский хочет провести прозрачный конкурс на глав ОГА, встретился с представителями крупных рекрутинговых компаний

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Зеленский хочет провести прозрачный конкурс на глав ОГА, встретился с представителями крупных рекрутинговых компаний

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями крупных международных рекрутинговых и HR-агентств отметил, что намерен провести прозрачный конкурс на должности глав областных государственных администраций (ОГА).

Как сообщает пресс-служба Зеленского, в четверг он вместе со своей HR-командой обсудил с ними возможное сотрудничество в поиске кадров на ряд должностей в системе государственного управления. Во встрече, в частности, приняли участие Илона Шарова (Hudson), Роман Бондарь (Оdgers Вerndtson), Алексей Долгих (Bayden), Юлия Згеева и Игорь Габузенко (Ward Howell).

"Мы действительно хотим найти новых талантливых людей, хороших специалистов, которые разделяют наши ценности. Это не популизм, это - наша цель. И мы понимаем, что найти лучших специалистов, которые имеют высокие компетенции и ориентированы на конкретные результаты, не очень просто. Поэтому хотим пригласить вас к сотрудничеству в этой сфере", - отметил Зеленский.

По словам Зеленского, уже есть определенное количество кандидатур, например, на должности руководителей ОГА в разных областях Украины.

"Но и здесь нам нужна ваша помощь с инструментами адекватной оценки этих людей. Потому что в целом мы хотим провести прозрачный конкурс на эти должности, найти лучших менеджеров, которые стремятся к позитивным изменениям в своих регионах, имеют стратегии развития и способны привлекать локальные и иностранные инвестиции", - указал он.

Кроме того, на встрече речь шла о главных критериях, которым должны соответствовать претенденты на глав ОГА: профессионализм, знание региона, авторитет в местных общинах, добропорядочность, хорошая репутация, опыт управления системами такого уровня.

"Все участники встречи поддержали инициативу Владимира Зеленского, связанную с кадровой политикой, и задекларировали свою готовность к сотрудничеству с командой новоизбранного президента", - отмечается в сообщении.

Теги: #ога #зеленский
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