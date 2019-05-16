Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили шесть обстрелов в зоне проведения операции объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.