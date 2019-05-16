События

19:11 16.05.2019

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

1 мин читать
Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Незаконные вооруженные формирования с начала суток в четверг осуществили шесть обстрелов в зоне проведения операции объединенных сил, в результате чего один украинский военнослужащий погиб, еще один получил ранения, сообщает пресс-центр штаба ООС.

"С начала суток противник шесть раз нарушил режим прекращения огня. (…) Вследствие обстрелов один военнослужащий объединенных сил погиб, еще один наш защитник получил ранения", - говорится в вечерней сводке на странице ООС в Фейсбуке.

Теги: #всу #потери #оос #раненые
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:47 16.05.2019
За минувшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

За минувшие сутки боевики 24 раза обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, без потерь

18:57 15.05.2019
На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня в среду

На Донбассе боевики 14 раз нарушили режим прекращения огня в среду

07:19 15.05.2019
За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения

За минувшие сутки на Донбассе погиб военнослужащий ВСУ, еще двое получили ранения

05:14 15.05.2019
Муженко считает необходимым принятие Верховной Радой закона о развитии сержантского состава ВСУ

Муженко считает необходимым принятие Верховной Радой закона о развитии сержантского состава ВСУ

18:26 14.05.2019
Один военный погиб, двое ранены на востоке Украины во вторник

Один военный погиб, двое ранены на востоке Украины во вторник

18:07 14.05.2019
В Украине считают пропавшими без вести 71 военнослужащего

В Украине считают пропавшими без вести 71 военнослужащего

10:06 14.05.2019
Подразделения ООС в ходе плановых учений отрабатывали уничтожение морского десанта противника в Приазовье

Подразделения ООС в ходе плановых учений отрабатывали уничтожение морского десанта противника в Приазовье

07:18 14.05.2019
Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали– штаб ООС

Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали– штаб ООС

09:51 13.05.2019
В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей – ООС

В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей – ООС

07:14 13.05.2019
За минувшие сутки боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, ранены три украинских военных

За минувшие сутки боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, ранены три украинских военных

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Луценко перед инаугурацией Зеленского сложит полномочия представителя президента в Раде и даст советы по конструктивной работе с парламентом

Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Зеленский хочет провести прозрачный конкурс на глав ОГА, встретился с представителями крупных рекрутинговых компаний

Юнкер расплакался на встрече с Порошенко в Брюсселе – Елисеев

Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

В Минагрополитики говорят, что массового мора лошадей на конезаводах нет, корма завезены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА