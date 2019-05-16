События

19:09 16.05.2019

Юнкер расплакался на встрече с Порошенко в Брюсселе – Елисеев

1 мин читать
Юнкер расплакался на встрече с Порошенко в Брюсселе – Елисеев

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер расчувствовался на последней для действующего президента Украины Петра Порошенко в качестве главы государства встрече в Брюсселе и даже расплакался, сообщил заместитель главы администрации президента Украины Константин Елисеев.

"Он (Юнкер - ИФ) пригласил Порошенко просто в свой кабинет на встречу. Он очень расчувствовался, скажу честно, он даже начал плакать. Ему тоже стало грустно. Как он сказал, за 5 лет они почти сроднились", - сказала Елисеев в эфире телеканала "Прямой" в четверг.

Порошенко 13-14 мая находился с рабочим визитом в Брюсселе для участия в мероприятиях по случаю 10-й годовщины "Восточного партнерства".

Теги: #порошенко #встреча #юнкер
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:44 16.05.2019
Порошенко в Брюсселе достиг договоренности о продлении санкций ЕС против РФ в июне – замглавы АП

Порошенко в Брюсселе достиг договоренности о продлении санкций ЕС против РФ в июне – замглавы АП

18:05 16.05.2019
Порошенко принял верительные грамоты у послов Польши, Хорватии, Болгарии, Северной Македонии, Армении и Аргентины

Порошенко принял верительные грамоты у послов Польши, Хорватии, Болгарии, Северной Македонии, Армении и Аргентины

17:33 16.05.2019
Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе безопасности и обороны

Порошенко ввел в действие решение СНБО об организации планирования в секторе безопасности и обороны

15:40 16.05.2019
Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

Порошенко: за годы моего президентства украинский язык занял достойное место на телевидении, радио и в книгоиздательстве

14:18 16.05.2019
Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

Порошенко подписал ратификацию договора с Францией о предоставлении до EUR64 млн кредита на проект поставки воды в Мариуполь

20:27 15.05.2019
Порошенко надеется, что ЕС и США дополнительно усилят санкции против России

Порошенко надеется, что ЕС и США дополнительно усилят санкции против России

19:35 15.05.2019
Порошенко призвал послов стран G7 и Евросоюза усиливать поддержку реформ в Украине и восстановления ее территориальной целостности

Порошенко призвал послов стран G7 и Евросоюза усиливать поддержку реформ в Украине и восстановления ее территориальной целостности

15:58 15.05.2019
Порошенко подписал закон об украинском языке

Порошенко подписал закон об украинском языке

21:08 14.05.2019
Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", сообщили в пресс-службе новоизбранного президента

Зеленский встречался с Луценко по вопросам "передачи дел", сообщили в пресс-службе новоизбранного президента

19:13 14.05.2019
Зеленский согласен с банкирами о важности судебной реформы и защите прав инвесторов и кредиторов, надеется на уменьшение ставок по кредитам

Зеленский согласен с банкирами о важности судебной реформы и защите прав инвесторов и кредиторов, надеется на уменьшение ставок по кредитам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Луценко перед инаугурацией Зеленского сложит полномочия представителя президента в Раде и даст советы по конструктивной работе с парламентом

Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Зеленский хочет провести прозрачный конкурс на глав ОГА, встретился с представителями крупных рекрутинговых компаний

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

В Минагрополитики говорят, что массового мора лошадей на конезаводах нет, корма завезены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА