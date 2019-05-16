СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г.Киеве обнаружили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - сообщается на официальном сайте СБУ.

По информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах. "В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН. По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций против нашей страны", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, ведутся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности лиц, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.