События

18:46 16.05.2019

СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

1 мин читать
СБУ обнаружила арсенал авиационного вооружения под Киевом

Сотрудники контрразведки Службы безопасности Украины совместно со следователями Главного управления Национальной полиции в г.Киеве обнаружили в одном из частных домов в селе Новоселки Макаровского района Киевской области место незаконного хранения арсенала военного авиационного вооружения.

"Во время санкционированных следственных действий правоохранители изъяли из территории домовладения шесть унифицированных блоков типа УБ-32 для стрельбы неуправляемыми авиационными ракетами С-5, предназначенных для использования на истребителях типа МиГ-21, истребителях-бомбардировщиках типа МиГ-27 и боевых ударных вертолетах типа Ми-24", - сообщается на официальном сайте СБУ.

По информации спецслужбы, обнаруженное вооружение фигуранты дела планировали вывезти с нарушением установленного порядка экспортного контроля в некоторые страны Африки для использования в военных конфликтах. "В результате принятых мер правоохранители предупредили реализацию поставки товаров военного назначения в страны, против которых действуют международные санкции Совета безопасности ООН. По заключению экспертов, противоправные действия могли дискредитировать Украину на мировом рынке вооружения из-за несоблюдения международных норм и угрожали введением санкций против нашей страны", - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство, ведутся следственные действия для привлечения к ответственности причастных к незаконной деятельности лиц, и установление места происхождения обнаруженного вооружения.

Теги: #вооружение #сбу #авиация #контрабанда
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 16.05.2019
Окружной админсуд отказал ЦПК в обнародовании деклараций первого замглавы СБУ Демчины

Окружной админсуд отказал ЦПК в обнародовании деклараций первого замглавы СБУ Демчины

10:10 16.05.2019
Канал контрабанды героина из РФ ликвидировали украинские пограничники

Канал контрабанды героина из РФ ликвидировали украинские пограничники

14:59 15.05.2019
В случае реванша пророссийских сил на выборах в Раду РФ получит возможность менять законы Украины

В случае реванша пророссийских сил на выборах в Раду РФ получит возможность менять законы Украины

10:56 14.05.2019
Трое безработных наладили массовое производство фальшивых долларов США и гривень - СБУ

Трое безработных наладили массовое производство фальшивых долларов США и гривень - СБУ

10:48 12.05.2019
Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения - украинская сторона СЦКК

Боевики продолжают нарушать определенные минскими договоренностями линии отвода тяжелого вооружения - украинская сторона СЦКК

00:46 12.05.2019
Военная прокуратура задержала на взятке руководителя житомирского таможенного поста

Военная прокуратура задержала на взятке руководителя житомирского таможенного поста

08:19 11.05.2019
СБУ разоблачила сотрудника КОРДа в продаже служебной информации из базы ГФС

СБУ разоблачила сотрудника КОРДа в продаже служебной информации из базы ГФС

12:48 08.05.2019
Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

Российский бизнесмен Чуркин судится с СБУ за право въезда в Украину

11:50 08.05.2019
Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

Пророссийского пропагандиста, призывавшего к массовым беспорядкам 8-9 мая, задержала в Киеве СБУ

19:30 07.05.2019
Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

Одесские таможенники выявили крупную партию колумбийского кокаина, растворенного в строительной краске

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

Коалиция шести стран раскрыла международную преступную киберсеть, нажившуюся на $100 млн

ПОСЛЕДНЕЕ

И.Луценко перед инаугурацией Зеленского сложит полномочия представителя президента в Раде и даст советы по конструктивной работе с парламентом

Часть Труханова острова в центре Киева объявлена ландшафтным заказником местного значения

Первый президент Украины Кравчук стал почетным гражданином Киева

Зеленский хочет провести прозрачный конкурс на глав ОГА, встретился с представителями крупных рекрутинговых компаний

Один украинский военный погиб, один получил ранения вследствие вражеских обстрелов в зоне ООС

Юнкер расплакался на встрече с Порошенко в Брюсселе – Елисеев

Рада внесла изменения в законодательство, которые позволят набрать оперативных сотрудников ГБР

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

Рада продлила период "легализации" автомобилей на еврономерах еще на 90 дней

В Минагрополитики говорят, что массового мора лошадей на конезаводах нет, корма завезены

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА