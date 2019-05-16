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18:22 16.05.2019

Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

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Филарет сам подписал постановление о прекращении деятельности УПЦ-КП, затем ее устав был аннулирован, разъясняют в ПЦУ

 Постановление о прекращении деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП) путем объединения и присоединения к создаваемой Православной Церкви Украины (ПЦУ) было одобрено Священным синодом УПЦ-КП 15 декабря 2018 года и подписано его постоянными членами, первыми из которых был глава церкви Филарет.

Как говорится в разъяснении пресс-службы ПЦУ о статусе УПЦ-КП, обнародованном в четверг, ключевым требованием предоставления Томоса об автокефалии было проведение объединительного собора, который бы устранил разделение в среде самой украинской церкви, а ключевым требованием для проведения объединительного собора было проведение поместных соборов УПЦ-КП и УАПЦ, который должны были принять решение о прекращении их деятельности путем объединения и присоединения к создаваемой ПЦУ.

"Собор (УПЦ-КП – ИФ) был созван патриархом Киевским и всея Руси-Украины Филаретом… Филарет открыл заседание Поместного собора УПЦ-КП, всем присутствующим делегатам был зачитан проект постановления Поместного собора. Проект был единогласно одобрен участниками Поместного собора и подписан здесь же постоянными членами Священного синода УПЦ-КП. Первым среди членов президиума поставил свою подпись Святейший патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет, как председатель Поместного собора. Согласно п.10 раздела II Устава об управлении УПЦ-КП постановления Собора вступили в силу сразу после их принятия и подписания", - говорится в разъяснении.

Таким образом, утром 15 декабря 2018 года по решению Поместного собора УПЦ-КП прекратила свою отдельную деятельность и полностью вошла в состав ПЦУ. Единая автокефальная ПЦУ была создана в тот же день на Объединительном соборе согласно каноническим правилам, в т.ч. 34 Апостольскому правилу, и как религиозное объединение в соответствии с законодательством Украины, разъясняет пресс-служба.

"Объединительный собор почти единогласно (при одном голосе против) принял Устав ПЦУ, согласно которому ее возглавляет предстоятель, Митрополит Киевский и всея Украины… Каноническое право не предусматривает пребывание двух архиереев на одной и той же иерархической должности… Состоялись тайные выборы, по итогам которых (на должность предстоятеля – ИФ) был избран митрополит Епифаний (Думенко). Все участники Собора признали подлинность этого избрания", - напомнили в ПЦУ.

В ПЦУ также подчеркивают, что митрополит Епифаний руководит не единолично, а на основании одобренного Объединяющим собором Устава Церкви, решений ее Священного синода, в сотрудничестве со всем епископатом. "Личный авторитет иерархов, уважение к ним не создают основания для предстоятеля единолично изменять определенный 34 Апостольским правилом канонический порядок, нормы Устава Церкви, а также нарушать Томос об автокефалии", - подчеркивают в пресс-службе.

Касательно юридических аспектов деятельности Киевской митрополии Украинской православной церкви (ПЦУ), то в пресс-службе сообщают, что 30 января 2019 года она была зарегистрирована, "как религиозный административный центр и центральный исполнительно-распорядительный орган ПЦУ". "В этот же день, согласно постановлению Поместного собора УПЦ-КП, Министерство культуры Украины отменило приказы о регистрации Устава Киевской патриархии УПЦ-КП и Устава об управлении УПЦ-КП", - говорится в сообщении.

Относительно названия Церкви, то, как отмечают в ПЦУ, в ней учтены обе традиции наименования – и "Украинская Православная Церковь" и "Православная Церковь Украины", что соответствует постановлениям и Поместного собора УПЦ-КП 15 декабря 2018 года, и Объединительного собора.

Теги: #филарет #церковь #упц_кп #пцу
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