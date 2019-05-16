В Минагрополитики говорят, что массового мора лошадей на конезаводах нет, корма завезены

И.о. министра аграрной политики и продовольствия Украины Ольга Трофимцева заявляет, что массового мора лошадей на конезаводах нет, но госпредприятие "Коневодство Украины" нужно реформировать, говорится в сюжете ТСН.

"Ситуация под контролем, лошади в порядке, корма завезены, мора точно нет, дефицита кормов нет", - сказала О.Трофимцева в комментарии ТСН.

В Минагрополитики соглашаются, что госпредприятие "Коневодство Украины" все-таки нужно реформировать, однако отмечают, что общественные активисты, которые начали акции протеста, преувеличивают серьезность ситуации, и массовой гибели животных нет.

В сюжете сообщается, что лошади на конезаводах не получают нормального питания уже несколько месяцев. По словам работников конезаводов, остатки овса берегут для племенных жеребцов, а всем остальным дают ячмень, кукурузу и прелое сено, так как молодая трава еще не выросла, и ее недостаточно, чтобы прокормить лошадей на пастбищах.

Ветеринарный врач Новониколаевского конного завода Снежана Паненко в комментарии ТСН отмечает, что рацион животных должен быть иным. "Должны они получать овес. Должны они есть качественные отруби. Получают, к сожалению, ячмень, кукурузу. Они питаются как свиньи", - говорит С.Паненко.

В свою очередь волонтеры утверждают, что из-за нехватки зерна лошадей массово отправляют на убой. Они убеждены, что кони голодают на всех 14 украинских заводах. Секционеры утверждают, что полуголодные животные не соответствуют нормам, и непригодны не только для ипподромов, но даже иногда и для частных конюшен. Таких животных могут отдавать за бесценок, и хорошо, если не на мясокомбинат.

Активисты и представители племенных заводов накануне в среду провели митинг под Кабмином с требованием уволить руководителя ГП "Коневодство Украины". Волонтеры заявляют, что "Коневодству Украины" принадлежит 45 тыс. га земли. Эти территории якобы арендуют частные предприниматели, которые должны обеспечивать кормами конные заводы. "Сейчас получается, что они забрали все зерно, вывезли и нет никакого обеспечения", - говорит в сюжете ТСН волонтер Татьяна Андришина.

Как сообщалось, ОО "Давайте разом" на среду, 15 мая, анонсировало пикет возле Министерства аграрной политики и продовольствия с требованиями немедленно обеспечить кормами 14 конезаводов Украины, уволить директора ГП "Коневодство Украины" Александра Войного и его заместителей и провести проверку финансово-хозяйственной деятельности ГП "Коневодство Украины" и 14 конезаводов.