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16:39 16.05.2019

Окружной админсуд отказал ЦПК в обнародовании деклараций первого замглавы СБУ Демчины

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Окружной админсуд отказал ЦПК в обнародовании деклараций первого замглавы СБУ Демчины

Окружной административный суд г.Киева отказал общественной организации "Центр противодействия коррупции" в удовлетворении иска к первому заместителю главы Службы безопасности Украины Павлу Демчине относительно непредоставления им деклараций.

"Суд принял такое решение ввиду того, что Павел Демчина действовал в рамках действующего законодательства, в частности, в соответствии с положениями порядка представления деклараций должностными лицами СБУ", - сообщает пресс-служба суда в четверг.

По информации Окружного админсуда, ЦПК просил суд признать бездействие П.Демчины в непредставлении им деклараций в течение 2016-2018 годов, а также обязать его подать декларации за 2015, 2016, 2017, 2018 годы.

Полный текст решения будет изготовлен в течение 10 дней со дня принятия решения.

Теги: #декларация #сбу #демчина
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