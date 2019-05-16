Арест 24 крымских татар, обвиняемых в РФ по делу "Хизб ут-Тахрир", продлен на три месяца

Суды в Ростовской области и в оккупированном РФ Крыму на текущей неделе постановили продлить до 15 августа арест 24 крымских татар, обвиняемых российскими в организации и участии в запрещенной в России организации "Хизб ут-Тахрир", сообщил "Интерфаксу" адвокат Эдем Семедляев.

"Пять судов были в Ростовской области: в Таганроге, городе Шахты и три - в самом Ростове-на-Дону. Еще одно заседание (по последнему, 24-му задержанному - ИФ) прошло в Киевском райсуде Симферополя. Всем продлили арест на три месяца, до 15 августа", - сказал Семедляев, координирующий работу группы защиты крымчан.

По его информации, адвокаты обжалуют решения о продлении меры пресечения обвиняемым.

Семедляев сообщил также, что среди арестованных мужчины разного возраста: самый старший - 1960 года рождения, самый младший - 1994 года рождения.

Адвокат уточнил, что пятерым фигурантам вменяют ч.1 ст.205.5 УК РФ (организация деятельности организации, которая в соответствии с законодательством России признана террористической), остальные проходят по ч.2 этой статьи (участие в признанной террористической в РФ организации).

Санкция ч.1 ст.205.5 предусматривает от 15 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей или пожизненное заключение; санкция ч.2 ст.205.5 - от 10 до 20 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей.

Как сообщалось, массовые обыски прошли в конце марта этого года в Крыму, после них задержаны 23 человека: два десятка на полуострове, еще трое - в Ростове-на-Дону. Все мужчины арестованы райсудом Симферополя до 15 мая и перевезены в пять следственных изоляторов в Ростовской области. Затем задержан и арестован судом еще один человек. Он содержится в СИЗО в Симферополе.

ФСБ России провела спецоперацию в Крыму вместе с сотрудниками МВД и Росгвардии. Спецслужба назвала задержанных "главарями и рядовыми участниками" "Хизб ут-Тахрир" в регионе. По данным ФСБ, они распространяли "террористическую идеологию" среди жителей полуострова и вербовали местных мусульман в ряды запрещенной в России организации.

МИД Украины выразил протест в связи с событиями в Крыму, призвал международное сообщество отреагировать на них, в частности, усилить санкции против российской стороны.

Европейский союз осведомлен об обысках в домах крымских татар на полуострове, осуждает их, заявила официальный представитель главы дипломатии ЕС Федерики Могерини Майя Коцьянчич.

Госдепартамент США осудил действия российской спецслужбы по задержанию более двух десятков жителей Крыма, призвал освободить этих людей, заявил заместитель представителя госдепа Роберт Палладино.

"Хизб ут-Тахрир" ("Исламская партия освобождения") по решению Верховного суда РФ с 2003 года признана террористической организацией и запрещена в России. Главная цель "Хизб ут-Тахрир" - халифат, то есть теократическое государство, объединяющее весь исламский мир.