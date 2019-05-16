События

15:05 16.05.2019

"Евробляхер" наехал на полицейского во время акции возле здания Рады в Киеве, правоохранители применили слезоточивый газ

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 В ходе потасовки у здания Верховной Рады между участниками акции владельцев автомобилей с иностранной регистрацией (так называемых "евробляхеров") и правоохранителей пострадал работник полиции.

"Во время столкновения с активистами пострадал работник полиции. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь. Активного участника события доставили в управление полиции", - сообщает отдел коммуникации полиции г.Киева в четверг.

По предварительной информации, участники акции пытались перекрыть движение на перекрестке ул.Шелковичной и ул.Грушевского. "Когда правоохранители попытались урегулировать ситуацию, один из участников совершил наезд на полицейского. Во время задержания преступник угрожать порезать себе вены ножом. Чтобы успокоить мужчину, стражи порядка применили слезоточивый газ", - сказано в сообщении.

На место вызвали следственно-оперативную группу и "скорую помощь". Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшему полицейскому.

Водителя, совершившего наезд на правоохранителя, доставили в Печерское управление полиции, где устанавливают его анкетные данные и берут объяснения.

Событие должным образом зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Печерского управления полиции. После проведения первоочередной проверки будет дана правовая оценка.

Ранее в этот день у здания Верховной Рады произошла потасовка между участниками акции владельцев автомобилей на еврономерах и обеспечивающими правопорядок сотрудниками правоохранительных органов. Полицейские окружили один из автомобилей на еврономерах на проезжей части ул.Грушевского, владелец которого включил аварийные сигналы и открыл капот своей машины, тем самым затруднив движение по автодороге.

Теги: #евробляхи #рада #полиция #акция_протеста
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