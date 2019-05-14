Более 50 человек задержали правоохранители за попытку рейдерского захвата предприятия в Виннице

В Виннице полицейские с привлечением бойцов КОРД и роты полиции особого назначения пресекли попытку рейдерского захвата предприятия по ул.Дубовецкого, задержаны 54 человека.

Как сообщает во вторник отдел коммуникации полиции Винницкой области, задержание произошло накануне, 13 мая.

По словам заместителя начальника Нацполиции в Винницкой области Руслана Мороза, молодые люди силовым способом проникли на предприятие, грубо нарушали общественный порядок, бросали камни, применяли пиротехнику, дымовые шашки. В ответ на требование полиции прекратить противоправные действия оказали сопротивление.

Полицейские пресекли дальнейшее развертывание конфликта и доставили 54 человека в отделы полиции для выяснения всех обстоятельств.

Задержанные – жители Винницы, Винницкой и Киевской областей. При осмотре запрещенных вещей у них не обнаружено.

Все они задержаны и помещены в изоляторы временного содержания.

Следователи полиции открыли три уголовных производства: по факту совершения массовых беспорядков (ст.294 Уголовного кодекса Украины), сопротивление работнику правоохранительного органа при исполнении им служебных обязанностей (ч.2 ст.342 Уголовного кодекса Украины) и по факту самоуправства (ст.356 Уголовного кодекса Украины). Санкция статей предусматривает до 8 лет заключения.

Проводятся следственные действия, решается вопрос об объявлении задержанным о подозрении с избранием меры пресечения на период досудебного расследования.