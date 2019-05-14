Для запуска в Украине стационарных постов фиксации скорости необходимо принятие нескольких документов – Князев

Для запуска работы стационарных постов контроля измерения скорости движения автомобилей необходимо принятие нескольких юридических документов, сейчас в распоряжении патрульной полиции есть около 100 радаров TruCam, сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

"Национальная полиция сделала все предварительные расчеты, направила их в министерство (Министерство внутренних дел Украины – ИФ), так как министерство представляет коммуникацию с Кабинетом министров. Технические работы не останавливаются. Осталось принять несколько юридических документов, которые позволят запустить в ближайшее время стационарные посты контроля измерения скорости", - рассказал С.Князев журналистам в Киеве во вторник.

Говоря о работе полицейских с прибором TruCam, С.Князев сообщил, что в Нацполиции насчитывается в наличии 122 таких приборов, 100 из них находятся в распоряжении нарядов патрульной полиции.

"В местах, где не работает патрульная полиция, таких приборов нет. Остальные приборы подлежат ремонту", - пояснил он.

По словам главы Нацполиции, будет проводиться процедура закупки этих приборов, но уже после того, как будет получена возможность оборудовать стационарные посты стационарными приборами, ведь тогда будет понятно, какие количество TruCam еще необходимо приобрести.