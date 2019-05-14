Порошенко назначил двух членов ВСП

Президент Украины Петр Порошенко назначил Андрея Василенко и Михаила Исакова членами Высшего совета правосудия.

Соответствующие указы президента Украины №217/2019 и №218/2019 от 13 мая 2019 года обнародованы на сайте главы государства.

Андрей Василенко, кандидат юридических наук, решением съезда представителей юридических высших учебных заведений и научных учреждений от 30 июня 2015 года был назначен членом Высшей квалификационной комиссии судей Украины.

Михаил Исаков, кандидат юридических наук, адвокат, член Высшей квалификационной комиссии адвокатуры Украины. В последнее время работал профессором кафедры специальных дисциплин и профессиональной подготовки в Донецком юридическом институте МВД Украины (ДЮИ).