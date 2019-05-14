Трое безработных наладили массовое производство фальшивых долларов США и гривень - СБУ

Сотрудники Службы безопасности Украины в районе проведения Операции объединенных сил на Донбассе прекратили деятельность группировки, которая специализировалась на изготовлении фальшивых купюр.

"Оперативники спецслужбы установили, что трое безработных жителей Краматорска и Бердянска наладили массовое производство фальшивых долларов США и украинских гривень. За поддельные средства злоумышленники приобрели автомобили и пытались купить недвижимость в Запорожской и Донецкой областях. Подделки они также реализовывали "клиентам", - сообщает во вторник пресс-центр СБ Украины.

Сотрудники спецслужбы задокументировали факт продажи злоумышленниками 39 фальшивых купюр номиналом сто долларов США. По заказу фальшивомонетчики могли изготовить любую партию подделок, используя материалы, максимально похожие на настоящие.

"Во время санкционированных обысков по месту жительства злоумышленников правоохранители обнаружили и изъяли поддельные средства, оборудование для печати фальшивых купюр и денежное клише для изготовления подделок", - говорится в информации.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 2 ст. 199 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос о сообщении задержанным о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.