Подразделения ООС в ходе плановых учений отрабатывали уничтожение морского десанта противника в Приазовье

Подразделения, задействованные в Операции объединенных сил (ООС), провели плановые учения по отражению морского десанта противника на украинском побережье Азовского моря.

"На этот раз, по легенде плановых учений, наш противодесантный резерв в составе ротной тактической группы отдельной десантно-штурмовой бригады при поддержке танков, артиллерии и приданной авиации "уничтожал" первую волну морского десанта противника, исключая высадку его второго эшелона", - сообщает пресс-центр штаба ООС на странице в соцсети Фейсбук во вторник утром.

В пресс-центре поясняют необходимость подготовки к действиям по всем возможным оперативно-тактическим сценариям для Приазовья тем, что "акватория и украинское побережье Азовского моря по-прежнему остаются зонами высокого риска для развития военной агрессии северного соседа".