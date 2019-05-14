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08:21 14.05.2019

Премьер Армении заявил, что переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

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Премьер Армении заявил, что переговорный процесс с Азербайджаном продолжится

Премьер-министр Армении в рамках юбилейных мероприятий саммита "Восточного партнерства" в Брюсселе коротко пообщался с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Да, мы коротко пообщались о текущей ситуации", - сказал Н.Пашинян журналистам в Брюсселе.

Он отметил, что пока планов о проведении новой встречи нет.

"Но я уверен, что переговоры продолжатся. Очень важно, чтобы Нагорный Карабах вернулся за стол переговоров. Без Нагорного Карабаха невозможно иметь реальное решение конфликта", - заявил Н.Пашинян.

По его словам, невозможно решить какой-либо конфликт, концентрируясь на интересах лишь одной из вовлеченных сторон.

"Главное препятствие карабахского урегулирования - это позиция Азербайджана не вести переговоры с Нагорным Карабахом. Очень важно иметь соответствующий переговорный формат для решения конфликта, поскольку он имеет три стороны - Азербайджан, Нагорный Карабах и Армения", - сказал Н.Пашинян.

 

Теги: #переговоры #пашинян #армения #азербайджан
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