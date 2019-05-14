Боевики НВФ 9 раз нарушили режим прекращения огня, украинские военные не пострадали– штаб ООС

Боевики незаконных вооруженных формирований 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь среди украинских военнослужащих нет, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"13 мая вооруженные формирования Российской Федерации девять раз нарушили режим прекращения огня, из них дважды - с применением запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. Враг также обстреливал наших защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия….Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет" - говорится в сообщении, на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук во вторник утром.

Боевики НВФ применили вооружения, запрещенные Минскими соглашениями.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник шесть раз обстрелял позиции Объединенных сил: из минометов калибра 82 мм, станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - возле села Лебединское; со станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе населенного пункта Богдановка; дважды из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка; со станковых противотанковых гранатометов - вблизи населенного пункта Новотроицкое; из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - у города Марьинка", - отметили в штабе ООС.

Также обстрелам подверглись следующие населенные пункты: Новотошковское, Луганское, Станица Луганская.

"С начала текущих суток обстрелов со стороны противника не зафиксировано", - подытожили в штабе ООС.

По данным украинской разведки один боевик НВФ уничтожен, двое - получили ранения.