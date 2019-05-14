В ДТП во Львовской области пострадали четверо подростков - полиция

Четыре человека пострадали в ДТП в Старосамборском районе Львовской области.

Как сообщает отдел коммуникации главного управления Национальной полиции в Львовской области, авария произошла около полуночи 12 мая в селе Бачина на автодороге "Львов-Самбор-Ужгород". 19-летний водитель легкового автомобиля "БМВ" не справился с управлением, вследствие чего автомобиль съехал с дороги и врезался в дерево.

В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажиров автомобиля – жители Самборского района 17-19 лет. После оказания необходимой медпомощи их отпустили домой.