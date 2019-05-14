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04:06 14.05.2019

В оценках США и Европы по иранской проблеме большего общего, чем разногласий - американский спецпредставитель по Ирану

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 По иранской проблеме у США и Европы больше общего, чем разъединяющего, заявил журналистам американский спецпредставитель по Ирану Брайан Хук по итогам поездки госсекретаря Майка Помпео в Брюссель.

В ответ на вопрос о том, изменились ли отношения между Вашингтоном и Брюсселем с учетом кардинально разного подхода к соглашению по и иранскому атому, Б.Хук сказал: "Мы не слишком много времени уделили этому вопросу, поскольку согласия у нас больше, чем разногласий. И это так и остается".

В частности, к вопросу, по которому у США и Европы существует единое мнение, дипломат отнес "оценки угроз" со стороны Ирана.

"Мы очень озабочены по поводу Ирана. В последние три-четыре дня сообщалось о целых потоках многочисленных угроз", - заявил он.

По словам Б.Хука, в отношении Ирана должно существовать, по меньшей мере, одно из направлений политики: экономическое давление, дипломатическая изоляция и угроза применения военной силы.

"Мы проводим против иранского режима самую жесткую кампанию экономического давления. Мы также взяли на себя обязательства дипломатически изолировать этот режим", - добавил он.

В качестве доказательства единого подхода США и Евросоюза в отношении Ирана после выхода Соединенных Штатов из соглашения по иранскому атому, Б.Хук назвал выступления европейских стран "против иранской политики терроризма в Европе и агрессии на Ближнем Востоке".

В частности, он напомнил об отзыве странами ЕС своих послов из Тегерана, высылке иранских дипломатов из некоторых европейских стран, отказе в безвизовом режиме иранцам, осуждении Европой ракетных испытаний Ирана.

"Существует длинный список того, что Европа за последний год сделала для восстановления сдерживающих факторов, и это снова очень наглядно свидетельствует, что мы разделяем оценки иранских угроз", - подчеркнул американский спецпредставитель.

Он подчеркнул: "Мы считаем, что Иран должен попробовать вступить в переговоры, к сожалению, он предпочитает фокусироваться на угрозах".

Б.Хук, оценивая переговоры М.Помпео в Брюсселе, сказал: "У нас состоялись очень хорошие дискуссии. Мы провели очень хорошие двухсторонние встречи, и мы продолжим поддерживать добрые и продуктивные отношения с нашими союзниками".

Теги: #сша #европа #разногласия #иран
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