Инаугурация в выходной день, 19 мая, поможет избежать транспортного коллапса в столице – Разумков

Команда избранного президента Владимира Зеленского предлагает 19 мая в качестве даты инаугурации дабы минимизировать негативный эффект от возможного транспортного коллапса в центре столицы.

"Мы прекрасно с вами понимаем, что любые события, приезды иностранных гостей – это ограничения перемещения по Киеву. Если мы говорим о дне инаугурации, это фактически полный транспортный колапс центральной части города, потому что все будет перекрыто. Дабы минимизировать такой негативный эффект Владимир Александрович и предлагает провести ее в первый выходной день, а фактически это 19 число", - сказал советник избранного президента Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова" в понедельник.

Он отметил, что жители Киева не должны ощущать дискомфорт из-за инаугурации.

"Если бы раньше Рада смогла собраться и назначить другой день, было бы, конечно же, комфортне и правильнее инаугурацию провести раньше", - добавил представитель команды.

Д.Разумков также отверг тезис о том, что иностранным делегациям будет сложно организовать визиты на инаугурацию президента В.Зеленского.