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22:29 13.05.2019

Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества

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Порошенко и Доль обсудили вопросы межпартийного сотрудничества

Президент Украины Петр Порошенко во время рабочего визита в Брюссель встретился с президентом Европейской народной партии Джозефом Долем, во время которой обсуждались вопросы углубления межпартийного сотрудничества в контексте подготовки к парламентским выборам в Украине, сообщает пресс-служба администрации президента Украины.

"Глава государства выразил благодарность руководству Европейской народной партии за неизменную мощную поддержку Украине, которую политическая семья ЕНП демонстрировала в течение последних лет в сближении с Европейским Союзом, укреплении демократических институтов, внедрении реформ и противодействия российской агрессии", - говорится в сообщении, на официальном сайте президента Украины в понедельник вечером.

Президент Европейской народной партии высоко оценил усилия украинской власти в обеспечении свободных и демократических президентских выборов.

Теги: #президент #украина #встреча
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