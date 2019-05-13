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21:56 13.05.2019

"Восточное партнерство" приближается к ЕС – Туск

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"Восточное партнерство" приближается к ЕС – Туск

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что, несмотря на проблемы проекта "Восточное партнерство", его шесть стран-участниц - Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина - за 10 лет стали ближе к ЕС.

"У "Восточного партнерства" были свои успехи, свои проблемы, а также моменты высокой драмы, как в ноябре 2013 года, во время саммита в Вильнюсе, где президент (Украины Виктор - ИФ) Янукович отклонил соглашение об ассоциации с Украиной, о чем он позже горько сожалел", - сказал Д.Туск в понедельник в Брюсселе на праздничном ужине для лидеров шести стран "Восточного партнерства" по случаю его 10-летия.

"Сегодня, спустя десять лет, мы можем задуматься о наших достижениях. Три из шести стран "Восточного партнерства" имеют соглашения об ассоциации, которые включают в себя углубленные и всеобъемлющие зоны свободной торговли. У них также есть безвизовый режим с ЕС", - напомнил глава Евросовета.

Д.Туск отметил "миллиарды евро, потраченных на управление границами, связь, окружающую среду и энергоэффективность, поддержку бизнеса, юридические консультации и образование" для восточных партнеров. В университетской программе ЕС Erasmus участвуют молодые люди из стран "Восточного партнерства", сообщил председатель Европейского совета.

"Еще многое предстоит сделать, но нет никаких сомнений в том, что наши страны-партнеры стали ближе к ЕС, чем другие наши соседи. Это означает, что через десять лет в ЕС будет больше Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины. И, я считаю, во всех ваших странах будет больше ЕС, чем когда-либо прежде. Мы не только соседи - мы члены одной европейской семьи", - подчеркнул Д.Туск.

Теги: #ес #восток #партнерство
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