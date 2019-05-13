У Зеленского надеются, что Рада все-таки прислушается к его предложению по инаугурации 19 мая

В команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского надеются, что Верховная Рада все-таки может поддержать предложенную им дату инаугурации 19 мая.

"Я надеюсь, что Рада прислушается к предложению, которое прозвучало от новоизбранного президента, и проголосует за него. Если нет – тогда, наверное, будет другая дата, но пока давайте не гадать на кофейной гуще. Дождемся завтрашнего дня и услышим ответ на этот вопрос", - сказал агентству "Интерфакс-Украина" советник В.Зеленского по политическим вопросам Дмитрий Разумков, комментируя предложение фракции "Народный фронт" провести инаугурацию 28 мая.

Ранее в этот день первый заместитель главы фракции "Народный фронт" Андрей Тетерук заявил, что "Народный фронт" на заседании фракции единогласно поддержал дату проведения инаугурации В.Зеленского 28 мая, и во вторник в парламент будет внесен соответствующий проект постановления.