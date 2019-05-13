События

20:05 13.05.2019

Шестилетний мальчик утонул в бассейне в Одесской области

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Шестилетний мальчик утонул в бассейне в Одесской области

В Одесской области в с.Шевченково в бассейне утонул шестилетний ребенок, сообщил председатель Килийской объединенной территориальной громады Павел Бойченко.

"В селе Шевченково произошла трагедия. В бассейне утонул шестилетний мальчик. Несмотря на то, что взрослые находились практически рядом с ребёнком все время, момент падения в бассейн остался незамеченным, считанных секунд хватило, чтобы ребёнок погиб", - написал П.Бойченко на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

По его словам, в настоящее время полиция устанавливает все обстоятельства трагедии.

"Известно, что семья благополучная. От всей громады выражаю искренние и глубокие соболезнования родителям, родным и близким", - добавил он.

Теги: #утонул #одесская #ребенок
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