Двое россиян незаконно пересекли госграницу Украины и попросили политического убежища – Госпогранслужба

В Сумской области на границе с Россией украинские пограничники задержали семейную пару из РФ, которая направлялась в Украину вне пунктов пропуска с целью получения политического убежища в Украине.

Как сообщает в понедельник пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, пограничный наряд остановил россиян, как только они незаконно пересекли границу.

"Задержанные сразу сообщили, что они являются супругами и, минуя российские пункты пропуска, бегут из России из-за их преследования в РФ, с целью получения политического убежища в Украине", - сказано в сообщении.

В ходе беседы мужчина рассказал, что более 10 лет занимался бизнесом – продажей автомобилей, и подвергался постоянному давлению и принуждению платить дань начальнику одного из РУВД г.Москвы. "В 2010 году он был вынужден закрыть свой бизнес из-за постоянных угроз и создания искусственных преград от представителей власти", - сообщили в Госпогранслужбе.

Также россиянин рассказал, что впоследствии он создал свою интернет-страницу на которой, в основном, выражал недовольство действующей властью РФ, негативно высказывался по аннексии Крыма и действий РФ на международной арене и рекламировал других российских оппозиционных блогеров.

"Из-за его открытого недовольства действиями России, которые она совершает на территории Украины, принятия в РФ законов о фейках, запрета критики власти и комментирования трагедии Боинга MH17 с 2014 года в адрес опрашиваемого и членов его семьи стали поступать угрозы с требованием удалить опубликованные материалы", - сказано в сообщении.

В связи с этим, они приняли решение вместе с женой, незаконным образом попасть на территорию Украины и попросить политического убежища.

"По их словам, такое решение ими было принято из-за соблюдения и обеспечения в Украине фундаментальных прав и свобод человека", - отметили в Госпогранслужбе.

В настоящее время относительно граждан РФ продолжаются проверочные мероприятия.