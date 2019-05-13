В Окружной админсуд Киева поступили два иска к министру соцполитики Реве в связи с его высказываниями в интервью ВВС

Окружной административный суд г.Киева получил два иска к министру социальной политики Украины Андрею Реве в связи с его высказываниями в адрес жителей оккупированных территорий Донбасса в интервью ВВС от 26 апреля 2019 года.

"По мнению истцов, министр допустил высказывания, дискриминирующие и унижающие человеческое достоинство граждан Украины – жителей оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины по территориальному признаку", - сообщает пресс-служба Окружного админсуда г.Киева в понедельник.

Среди требований иска – признать такие действия министра противоправными и обязать его воздержаться от подобных высказываний.

"Сейчас исследуются материалы исков и решается вопрос об открытии производства по делам", - пояснили в суде.

Как сообщалось, ранее в телевизионном сюжете ВВС о проблемах жителей оккупированных территорий были процитированы слова А.Ревы, как он утверждает, вырванные из контекста. "Все кто был проукраинский, те выехали. А тот, кто хочет получать две пенсии – там и тут, пусть потерпят. Мне их не жаль никого абсолютно. Мне жаль тех солдат и офицеров с семьями, которые убиты там, за этих мразей", – сказал в сюжете министр соцполитики, отметив, что для того, чтобы эти люди перестали страдать, должна прекратиться война.

29 апреля А.Рева прокомментировал телевизионный сюжет BBC на своей странице в соцсети Фейсбук. "Интервью длилось более получаса. Мы общались по всем проблемам временно оккупированных территорий, в том числе обсуждали причины оккупации. Но когда я посмотрел сюжет ВВС, то сказать, что я был шокирован этим сюжетом – это значит не сказать ничего. Со всего получасового интервью в сюжете была использована только одна моя фраза, которую автор сюжета использовала в качестве иллюстрации якобы моего личного отношения ко всем без исключения гражданам Украины, проживающих на оккупированной территории", написал он.

Министр социальной политики Украины заявил, что выступает за дифференцированный подход в вопросе выплаты пенсий украинским гражданам, которые проживают в ОРДЛО.