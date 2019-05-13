Порошенко и Столтенберг отмечают важность развития практического сотрудничества Украины и НАТО

Президент Украины Петр Порошенко и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг подчеркивают необходимость усиления давления на Российскую Федерацию для освобождения находящихся в плену украинских моряков.

Как сообщается на сайте президента Украины, в ходе встречи П.Порошенко и Й.Столтенберга в понедельник в Брюсселе "была отмечена важность дальнейшего развития практического сотрудничества Украины и НАТО, прежде всего с целью усиления безопасности в акватории Черного и Азовского морей. Кроме этого, подчеркнута необходимость усиления давления на Россию с целью освобождения пленных украинских моряков".

Президент Украины поблагодарил НАТО и Й.Столтенберга за последовательную консолидированную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и практическую помощь в укреплении обороноспособности страны.

П.Порошенко подчеркнул неизменность законодательно закрепленного курса евроатлантической интеграции Украины, который имеет мощную поддержку в обществе.

Президент выразил надежду, что государства-члены Североатлантического альянса поддержат евроатлантические стремления Украины, которая готова уже сегодня приступить к выполнению Плана действий по членству в НАТО.

Он отметил важность следующего саммита Альянса в Лондоне для фиксации евроатлантических амбиций Украины.

Стороны также обсудили вопросы подготовки визита в Украину Североатлантического Совета НАТО, запланированного на июль этого года.

В свою очередь, Й.Столтенберг отметил осуществленные в Украине реформы, в том числе приблизившие страну к членству в НАТО.