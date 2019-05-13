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16:22 13.05.2019

Зеленский опубликовал ролик с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма

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Зеленский опубликовал ролик с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма

Видеоролик, в котором иерархи различных религиозных конфессий Украины обращаются к жителям оккупированных Крыма и Донбасса с призывами к единству и примирению, размещен на странице избранного президентом Украины Владимира Зеленского в соцсети Facebook в понедельник.

В ролике нет обращения предстоятеля Православной церкви Украины, митрополита Киевского и всея Украины Епифания. В то же время, среди обратившихся - почетный патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет.

Также среди обратившихся - глава Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий, глава Украинской греко-католической церкви верховный архиепископ Киево-Галицким Святослав (Шевчук), духовные лидеры мусульман Украины и представители Совета раввинов Украины.

Теги: #зеленский #иерархи #обращение
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