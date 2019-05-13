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16:19 13.05.2019

В центре Киева начали работы по строительству мемориала Героев Небесной сотни, в Генпрокуратуре заявили, что это время не согласовано

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В центре Киева начали работы по строительству мемориала Героев Небесной сотни, в Генпрокуратуре заявили, что это время не согласовано

На ул. Институтской в центре Киева начали снимать брусчатку для начала строительства Национального мемориального комплекса Героев Небесной сотни. В Генеральной прокуратуре Украины заявляют, что начало процесса с ними не согласовано, это может препятствовать следственным экспериментам в рамках расследования дел о расстрелах во время Революции Достоинства.

Начальник управления специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины Сергей Горбатюк сообщил "Громадському", что следователь и прокурор не согласовывали начало работ на Институтской, так как следственные эксперименты до сих пор продолжаются и должны продолжаться не менее двух недель.

"Стало известно от музейщиков, что такое разрешение дала заместитель генерального прокурора Стрижевская Анжела. Самого письма мы не видели, оно предоставлено без ведома следователя и прокурора, незаконно, с признаками вмешательства в деятельность следователя и прокурора", - добавил С.Горбатюк.

По его словам, в настоящее время готовится письма к застройщику о приостановке работ до завершения следственных действий.

Адвокат семей Небесной сотни Евгения Закревская рассказала, что брусчатку сняли непосредственно с места, которое ранее было установлено как место ранения одного из протестующих. В этом деле следственный эксперимент незавершен, и такое вмешательство делает его проведение невозможным в дальнейшем.

"На сегодня, 13 мая, были запланированы следственные эксперименты в той части, где снимают брусчатку... Всю минувшую неделю у нас продолжались следственные эксперименты, и на эту неделю тоже были запланированы. Они не то что не завершились, они непосредственно в активной фазе сейчас", - пояснила адвокат.

Как передает "Радио Свобода", министр культуры Украины Евгений Нищук сообщил, что работы начаты в нижней части Аллеи Героев Небесной сотни (ранее – часть ул.Институтской), где, по его словам, Генеральная прокуратура закончила следственные эксперименты.

"В нижней части Аллеи закончены следственные эксперименты, это открывает нам возможность начинать реализацию проекта по сооружению мемориальной части комплекса", - сказал Е.Нищук.

Теги: #киев #мемориал #гпу #небесная_сотня
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