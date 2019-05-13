События

16:13 13.05.2019

Человека с гранатами задержали на станции метро "Вокзальная" в Киеве

1 мин читать
Человека с гранатами задержали на станции метро "Вокзальная" в Киеве

Полиция Киевского метрополитена задержала человека с боеприпасами, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в понедельник.

"Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Вокзальная". Работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов,

По его словам, боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование.

"Сейчас правонарушитель (21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имеющий проблем с законом) задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавил М. Никонов.

Следственный отдел управления полиции метрополитена начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Теги: #киев #метро #оружие #гранаты
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:19 13.05.2019
В центре Киева начали работы по строительству мемориала Героев Небесной сотни, в Генпрокуратуре заявили, что это время не согласовано

В центре Киева начали работы по строительству мемориала Героев Небесной сотни, в Генпрокуратуре заявили, что это время не согласовано

03:24 13.05.2019
В Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль, полиция расследует причину

В Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль, полиция расследует причину

21:27 11.05.2019
В Киеве на участке ул.Эспланадной в ночь на воскресенье частично ограничат движение транспорта

В Киеве на участке ул.Эспланадной в ночь на воскресенье частично ограничат движение транспорта

17:11 11.05.2019
Ряд улиц в Киеве 12 мая перекроют в связи с проведением марафона

Ряд улиц в Киеве 12 мая перекроют в связи с проведением марафона

12:01 11.05.2019
Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

Окружной админсуд Киева отказал в рассмотрении заявления: закон о языке будет подписан и опубликован

06:52 11.05.2019
В Киеве на проспекте Науки частично ограничат движение транспорта - КГГА

В Киеве на проспекте Науки частично ограничат движение транспорта - КГГА

17:46 10.05.2019
В Киеве пройдет первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий

В Киеве пройдет первый Всеукраинский конкурс оборонных технологий

16:05 10.05.2019
"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

"Противотанковый истребитель" PSRL-1 производства США является одним из наиболее эффективных средств ведения огня в арсенале Нацгвардии Украины

14:25 10.05.2019
Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

Двое военных погибли от столкновения с припаркованным грузовиком на Кольцевой дороге в Киеве

12:31 10.05.2019
Авиакомпания Laudamotion с 27 октября переводит рейс Киев-Вена на ежедневный график

Авиакомпания Laudamotion с 27 октября переводит рейс Киев-Вена на ежедневный график

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня на выборах

Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

Неизвестные бросили гранату в дом депутата одного из райсоветов Ривненской области

Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

ГПУ расследует факт возможного вмешательства президента Украины, глав Минюста и НБУ в деятельность судей по делу ПриватБанка

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский опубликовал ролик с обращением иерархов разных конфессий к жителям Донбасса и Крыма

Суд оштрафовал Зеленского на 850 грн за демонстрацию бюллетеня на выборах

Возобновление обязательного техосмотра личных автомобилей не улучшит их техсостояние, возобновит сопутствующие коррупционные схемы – юристы

Рассмотрение апелляции Лещенко на решение суда по иску Розенблата перенесено из-за перевода судьи

Регистрация на вступительные экзамены для поступления в магистратуру пройдет с 13 мая по 3 июня - УЦОКО

В Швеции решили возобновить расследование в отношении Ассанжа

"Детектив Пикачу" заработал почти $60 млн в дебютный уик-энд, но не смог обойти "Мстителей"

Фигурант дела о загрязнении нефтепровода "Дружба" Ружечко объявлен в международный розыск

Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА