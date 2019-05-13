Человека с гранатами задержали на станции метро "Вокзальная" в Киеве

Полиция Киевского метрополитена задержала человека с боеприпасами, сообщает отдел коммуникации столичной полиции в понедельник.

"Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Вокзальная". Работники отдела превенции управления полиции метрополитена заметили подозрительного мужчину, который заметно нервничал. Правоохранители пригласили мужчину в комнату полиции и во время поверхностного осмотра обнаружили в его сумке две гранаты Ф-1 и три запала к ним", - рассказал начальник управления полиции в метрополитене ГУНП в г. Киеве Михаил Никонов,

По его словам, боеприпасы изъяли и направили на экспертное исследование.

"Сейчас правонарушитель (21-летний уроженец Черкасской области, ранее не имеющий проблем с законом) задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Ему грозит до семи лет лишения свободы", - добавил М. Никонов.

Следственный отдел управления полиции метрополитена начал уголовное производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.