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13:22 13.05.2019

В Швеции решили возобновить расследование в отношении Ассанжа

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В Швеции решили возобновить расследование в отношении Ассанжа

Прокуратура Швеции приняла решение возобновить расследование в отношении основателя сайта WikiLeaks Джулиана Ассанжа по делу об изнасиловании, передает телеканал Sky News.

"Шведская прокуратура объявила, что она возобновляет расследования по делу об изнасиловании в отношении основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа", - сообщает телеканал.

В прокуратуре пояснили, что так как Дж.Ассандж в настоящее время находится в заключении в Великобритании, обстоятельства теперь позволяют добиваться его экстрадиции в Швецию.

Заместитель руководителя шведской прокуратуры Эва-Мари Перссон заявила, что "все еще есть основания подозревать, что Ассанж совершил изнасилование".

"Я полагаю, что необходимо вновь допросить Ассанжа", - отметила она. Шведская прокуратура хотела бы провести допрос Дж.Ассанжа по видеосвязи, отмечает Sky News.

Э.-М.Перссон отметила, что Дж.Ассанжу все еще предстоит провести 25 недель в британской тюрьме, где он отбывает наказание после задержания в посольстве Эквадора. Швеция планирует выдать новый ордер на арест Дж.Ассанжа, в котором затребует его экстрадиции после освобождения из британской тюрьмы.

Э.-М.Перссон заявила, что британские власти, по ее мнению, уже летом 2019 года обозначат, хотят ли они экстрадировать Дж.Ассанжа в Швецию или в США.

Ранее сообщалось, что британский суд отправил Дж.Ассанжа на 50 недель в тюрьму за нарушение условий освобождения под залог.

В апреле 2019 года власти Эквадора разрешили полиции зайти в посольство, где Дж.Ассанж прожил последние семь лет, и арестовать основателя Wikileaks.

В Швеции Дж.Ассанджа обвинили в изнасиловании в 2010 году, когда он посещал конференцию в Стокгольме. Сам Дж.Ассанж заявлял, что половой акт был по взаимному согласию. Также Дж.Ассанжа в Швеции обвиняли в незаконном принуждении и домогательстве, однако эти обвинения были сняты за истечением срока давности. Исковая давность по делу об изнасиловании истекает в августе 2020 года.

Теги: #швеция #ассандж
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