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11:30 13.05.2019

Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

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Полиция не допустит противозаконного сноса волонтерской палатки в центре Харькова - начальник главка

 Волонтерская палатка "Все для перемоги", установленная на пл.Свободы в Харькове напротив здания областной государственной администрации не может быть снесена по предписанию коммунальных служб, считает начальник Главного управления Национальной полиции в Харьковской области Валерий Сокуренко.

"Предписанием коммунальной службы снести эту палатку невозможно. Это неправильно, этого не будет допущено... Никаких противозаконных действий Национальная полиция не допустит", - сказал В.Сокуренко в понедельник, отвечая на вопросы народных депутатов во время выездного заседания в Харькове парламентской временной следственной комиссии по расследованию убийства Екатерины Гандзюк и нападений на общественных активистов.

Он подчеркнул, что уведомление об установке палатки было подано в установленном законом порядке и принять решение о ее запрете может только суд. "Запретить может только суд. Если будет решение суда о запрете - этот вопрос будет рассматривать уже в другой плоскости... Мне сложно представить, какой судья в Харькове примет решение снести эту палатку", - сказал В.Сокуренко.

В свою очередь прокурор Харьковской области Юрий Данильченко, также присутствовавший на заседании комиссии, пообещал, что, если суд примет решение о сносе палатки, на него будет подана апелляция и сразу же заявлено ходатайство о приостановлении решения суда первой инстанции до ее рассмотрения по сути.

Палатка "Все для перемоги" была установлена на пл.Свободы проукраинскими активистами в середине сентября 2014 года. По замыслу активистов, она должна была стать постоянно действующей общей платформой ряда общественных инициатив для помощи армии и переселенцам.

8 мая 2019 года на сайте Харьковского горсовета была зарегистрирована электронная петиция с требованием убрать с пл.Свободы волонтерскую палатку.

В тот же день Г.Кернес заявил о поддержке петиции и пообещал сделать все от него зависящее, чтобы ее реализовать, если она наберет необходимое количество голосов. В течение 9 мая петиция набрала более 5 тыс.голосов, необходимых для рассмотрения городскими властями.

11 мая на сайте Харьковского горсовета было опубликовано предписание департамента территориального контроля о сносе палатки, поскольку, по мнению чиновников, она была установлена самовольно и с нарушениями законодательства. В документе указано, что если в течение трех дней палатка не будет демонтирована добровольно, ее демонтируют на основании решения исполкома Харьковского горсовета.

Теги: #волонтеры #полиция #харьков #палатка
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