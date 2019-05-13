События

11:26 13.05.2019

В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

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В Украине в июне дважды будет по три выходных дня подряд

У большинства украинцев, которым установлена пятидневная рабочая неделя, дважды в июне будет по три выходных дня подряд: с 15 по 17 и с 28 по 30 июня включительно.

Согласно распоряжению Кабинета министров №7-р от 10 января, в июне в Украине установлены два праздничных дня: День Святой Троицы, выпадающий на воскресенье, 16 июня, и День Конституции Украины, приходящийся на пятницу, 28 июня.

В соответствии со ст.67 КЗоТ, если праздничный или нерабочий день совпадает с субботой или воскресеньем, выходной день переносится на следующий после праздничного или нерабочего. Таким образом, выходной день перенесен с 16 на понедельник, 17 июня.

Кроме того, что на этот месяц приходится пять раз субботних и воскресных дней. Таким образом, всего в июне для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя, будут выходными 12 из 30 дней.

Теги: #украина #выходные #праздники
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