Украинский ракетный катер и корабль королевского флота Великобритании провели тренировки в Черном море

Ракетный катер "Прилуки" Военно-морских сил Вооруженных сил Украины и корабль Echo Королевского военно-морского флота Великобритании провели ряд тренировок в акватории Черного моря.

Как сообщается в понедельник на странице Генерального штаба ВСУ в Фейсбуке, в ходе совместной тренировки украинский ракетный катер и британский корабль выполнили задачи по тактическому маневрированию, учения по противовоздушной обороне, а также провели тренировки со связью в соответствии со стандартами НАТО. В тренировках был задействован морской многоцелевой вертолет Ми-14.

Инструктор-спасатель парашютно-десантной группы старший сержант Сергей Картель отметил, что такие учения являются очередным шагом на пути углубления сотрудничества флотов двух стран и повышения уровня совместимости, цель которой - укрепление стабильности и безопасности в Черноморском регионе.

Корабль королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) 6 мая пришвартовался к одному из причалов пассажирского комплекса Одесского порта.