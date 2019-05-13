В течение недели украинские саперы разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей – ООС

Специалисты Госслужбы по ЧС из состава Объединенных сил в течение недели обследовали и разминировали более 60 га территории Донецкой и Луганской областей, изъяв 74 взрывоопасных предметов, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"Пиротехническими подразделениями службы из состава Объединенных сил в течение недели обследовано 64 гектара территории Донецкой и Луганской областей, изъято и уничтожено 74 взрывоопасных предмета", - говорится в сообщении.

Личный состав ГСЧС также продолжает восстанавливать жилые дома в Марьинке и Красногоровке, поврежденные в результате артиллерийских обстрелов.

"За эту неделю восстановлено 10 домов", - отметили в штабе.

Кроме того, спасатели оказали медицинскую и психологическую помощь 507 лицам в пунктах помощи населению, расположенных на территории контрольных пунктов въезда-выезда.