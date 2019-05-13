ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 13 мая

В Украине 13 мая из-за дождей ожидается продолжение подъема уровня воды в водоемах, что может привести к затоплению пойм и сельхозугодий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8:00 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - говорится в сообщении.