События

08:40 13.05.2019

ГСЧС предупреждает о повышении уровня воды на водоемах в ряде областей страны 13 мая

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В Украине 13 мая из-за дождей ожидается продолжение подъема уровня воды в водоемах, что может привести к затоплению пойм и сельхозугодий, сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

"13 мая продолжится дальнейший рост уровней воды на 0,1-0,5 м (над уровнями на 8:00 10 мая) на реках бассейнов Западного Буга, Припяти и малых реках Киевской и Житомирской областей с последующим затоплением заводей и возможным выходом воды на пойму на отдельных участках рек в пределах Львовской, Волынской и Житомирской областей", - говорится в сообщении. 

Теги: #гсчс #украина #уровень_воды
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