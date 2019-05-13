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08:08 13.05.2019

ЕС и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

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ЕС и шесть стран-партнеров, в том числе и Украина, отмечают 10-летие Восточного партнерства

Европейский Союз и шесть стран-партнеров – Украина, Грузия, Армения, Азербайджан, Беларусь и Республика Молдова – отмечают 10-летие Восточного партнерства.

По этому поводу 13 и 14 мая в Брюсселе пройдет ряд мероприятий.

В понедельник Высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини будет председательствовать на ежегодной встрече министров иностранных дел стран Восточного партнерства, в которой примут участие главы внешнеполитических ведомств 28 государств-членов ЕС, шесть представителей стран-партнеров, а также комиссар по вопросам Европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан. Украинскую сторону будет представлять министр иностранных дел Павел Климкин.

Ожидается, что министры подведут итоги прогресса, достигнутого в рамках ранее одобренного плана работы "20 результатов до 2020 года". "Эта общая повестка дня была принята на последнем Саммите Восточного партнерства в ноябре 2017 года и направлена на то, чтобы принести ощутимые выгоды в жизнь граждан во всем регионе посредством работы в направлении укрепления экономики, управления, связей и общества", - сказано в коммюнике, распространенном Европейской комиссией накануне.

Вечером понедельника президент Европейского Совета Дональд Туск проведет праздничный ужин для шести глав государств и правительств стран-партнеров Восточного партнерства. На ужине также будут присутствовать президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, Ф.Могерини, Й.Хан, а также бывшие министры иностранных дел Польши и Швеции, которые в 2008 году инициировали Восточное партнерство, Радослав Сикорский и Карл Бильдт. Украину будет представлять президент Петр Порошенко.

Параллельно в Брюссельском центре изящных искусств BOZAR состоится концерт "Создавая вместе", который соберет на одной сцене вместе с известным брюссельским джазовым оркестром музыкантов из шести стран-партнеров.

Во вторник, 14 мая, президент Еврокомиссии Ж.-К. Юнкер проведет конференцию высокого уровня, в которой примут участие главы государств и правительств стран-партнеров, министры иностранных дел стран-членов ЕС, представители гражданского общества, лидеры бизнеса, молодежь и журналисты из 34 стран. В мероприятии также будут участвовать Ф.Могерини, Й.Хан и комиссар по вопросам торговли Сесилия Мальмстрем.

Мероприятие предоставит возможность обсудить развитие партнерства за первое десятилетие его существования и обменяться мнениями с широкой аудиторией заинтересованных сторон о будущем Восточного партнерства.

Теги: #ес #юбилей #украина #восточное_партнерство
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