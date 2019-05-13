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07:14 13.05.2019

За минувшие сутки боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, ранены три украинских военных

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За минувшие сутки боевики 16 раз обстреливали позиции ВСУ на Донбассе, ранены три украинских военных

За минувшие сутки боевики 16 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе, ранены три украинских военнослужащих, сообщает пресс-центр Операции объединенных сил (ООС).

"12 мая вооруженные формирования Российской Федерации 16 раз нарушили режим прекращения огня, из них один раз - с применением запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 120 мм. Вследствие обстрелов двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения, один воин был травмирован в результате взрыва вражеской минометной мины", - говорится в сводке, обнародованной на странице пресс-центра штаба в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник 13 раз обстрелял позиции Объединенных сил. В частности, четырежды из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - у Авдеевки, из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - вблизи н.п. Гнутово, дважды из автоматических станковых гранатометов - вблизи н.п. Каменка и Новотроицкое, из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - в районе н.п. Талаковка, трижды из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - около н.п. Богдановка, Старогнатовка и Гранитное, дважды из крупнокалиберных пулеметов - вблизи Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" позиции украинских защитников боевики обстреляли трижды из минометов калибра 120 мм - вблизи н.п. Крымское, из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - у н.п. Новотошковское, из станковых противотанковых гранатометов - около н.п. Зайцево.

По данным украинской разведки, 12 мая двое боевиков ранены.

"С начала текущих суток враг из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов один раз обстрелял наши позиции вблизи населенного пункта Богдановка в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток", - отметили в штабе.

Также в штабе ООС добавили, что с начала текущих суток потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Теги: #оос #сводка #украина
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