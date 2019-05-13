Стартовала активная фаза спецоперации "Кордон"

Стартовала активная фаза проведения совместной специальной операции "Кордон-2019", сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Как рассказали в ведомстве, операция проводится ежегодно для эффективного предотвращения правонарушений на границе. Отмечается, что такие мероприятия дают значительное снижение уровня противоправной деятельности на государственной границе и помогают выявлять правонарушителей на подступах к ней.

С 23 апреля продолжался подготовительный этап проведения операции, во время которого уточнено взаимодействие между всеми правоохранительными, взаимодействующими органами и пограничными службами сопредельных стран. С 10 мая началась активная фаза ее проведения, которая будет проходить до 30 ноября 2019 года.

"В рамках операции будут проводиться мероприятия по противодействию угрозам в сфере борьбы с незаконным перемещением через государственную границу нелегальных мигрантов, подакцизных товаров, контрабанды наркотических средств, оружия и т.д.", - рассказали в ведомстве.

Как отмечается, мероприятие Госпогранслужба будет проводить во взаимодействии с НПУ, ВМС, НГУ, СБУ, ВС ВСУ, ГФС, Госавиаслужбой, министерством образования и науки Украины, Украерорухом и АО "Укрзализныця".

Проведения запланировано в 15-ти пограничных областях (кроме района проведения операции Объединенных сил) и Киева. Будут привлекаться как силы и средства всех региональных управлений (кроме Донецко-Луганского РУ), ОКПП "Киев", резервы председателя Государственной пограничной службы Украины, правоохранительных и взаимодействующих органов Украины, так и пограничных ведомств сопредельных государств (Польши, Словакии, Венгрии, Румынии, Республики Молдова, международных организаций (Европейское агентство "FRONTEX" (по вопросам управления оперативной сотрудничеством на внешних границах государств-членов Европейского Союза), Миссия Европейского Союза "EUBAM" (по предоставлению пограничной помощи Украине и Молдове).

"В ходе операции предполагается проведение внезапных действий резервов на наиболее активных участках границы и в пунктах пропуска, применение общих межведомственных мобильных групп на путях движения правонарушителей и в пунктах пропуска. Планируется проводить воздушный мониторинг приграничных районов и линии границы с применением пограничной (в том числе беспилотной) авиации, совместные с представителями взаимодействующих структур проверки субъектов авиационной деятельности за пределами контролируемых пограничных районов, поездов движущихся к границе, мест накопления контрабандных товаров и грузов и т.п. , а также совместные мероприятия по охране границы с коллегами сопредельных стран, патрулирование морской и речных участков и тому подобное", - пояснили в Госпогранслужбе.