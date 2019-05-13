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05:25 13.05.2019

В Полтавской области 10 га земель водного фонда стоимостью более 1,5 млн грн вернули государству

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В Полтавской области прокуратура вернула в собственность государства земли водного фонда, за которые арендаторы не платили налоги, но продолжали пользоваться после действия договора, сообщил спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

"Прокуратура Полтавской области вернула государству земли водного фонда площадью 10 га стоимостью более 1,5 млн. грн, которыми арендаторы пользовались после срока действия договора и не платя арендную плату", - написал А.Лысенко на своей странице в Фейсбук.

По его словам, в 2012 году физлица получили в аренду на 5 лет от Лубенской районной государственной администрации два пруда для рыборазведения, выращивания и вылова рыбы площадью 2 га и 8 га стоимостью более 1,5 млн.грн. и продолжали пользоваться ими без продления срока действия договора и не платя налоги.

"Прокуратурой Полтавской области предъявлено в суд исковые заявления с требованием обязать вернуть в государственную собственность указанные водные объекты. Судом исковые заявления прокуратуры удовлетворены в полном объеме", - отметил А.Лысенко.

Теги: #водный #полтавская_область #фонд #украина #земли
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