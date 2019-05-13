В Голосеевском районе Киева сгорел автомобиль, полиция расследует причину

Правоохранители расследуют обстоятельства возгорания автомобиля в Голосеевском районе Киева, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции Киева.

"Инцидент произошел на улице Добрый путь в Голосеевском районе столицы. Причины и обстоятельства происшествия будут установлены в ходе расследования", - говорится в сообщении.

По информации полиции, спасатели потушили пламя. В результате пожара повреждена передняя часть транспортного средства.

Следственный отдел полиции внес сведения о событии в Единый реестр досудебных расследований. Правоохранители открыли уголовное производство по ч.2 ст.194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время правоохранители устанавливают причины и обстоятельства возгорания машины. Досудебное расследование продолжается.