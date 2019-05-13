В Харькове трамвай сошел с рельсов, пострадали два человека

В Харькове на перекрестке Московского проспекта и ул.Академика Павлова трамвай сошел с рельсов и столкнулся с легковым автомобилем, в результате ДТП пострадали два человека, сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Авария произошла 12 мая около 11:10 часов. По предварительным данным, трамвай сошел с рельсов и в дальнейшем столкнулся с автомобилем "Toyota". В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 41-летняя водитель и 4-летняя пассажир транспортного средства "Toyota", - говорится в сообщении.

Как отмечается, пострадавшие с травмами различной степени тяжести доставлены в Харьковскую городскую больницу скорой помощи.

Правоохранители внесли информацию в журнал единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства.