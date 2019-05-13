Ливень подтопил несколько районов Тбилиси, парализовал движение транспорта

Сильный ливень с градом, обрушившиеся вечером в воскресенье на Тбилиси, создали серьезные проблемы в ряде районов грузинской столицы, затопив дворы, подъезды и подвалы, а также повредив крыши жилых домов.

Как сообщает служба по управлению чрезвычайными ситуациями Грузии, больше всего вызовов зафиксировано из Глдани-Надзаладевского и Дидубийского районов, особенно Дигомского жилого массива, где водные потоки подтопили улицы, ограничив движение транспорта, залили подземные переходы и коммерческие объекты, первые этажи зданий.

По информации ведомства, ситуация под контролем. На местах работают бригады пожарных-спасателей, которые помогают населению в ликвидации последствий водной стихии.

Синоптики до 14 мая прогнозируют в Грузии проливные дожди, град и усиление ветра, преимущественно в восточной части страны, в том числе, в Тбилиси. Обильные осадки могут вызвать повышение уровня воды в реках, что может привести к активизации оползневых процессов и селевым потокам в горных районах.