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23:24 12.05.2019

Наев: на оккупированном Донбассе и в Крыму находится 75 тыс. кадровых российских офицеров

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Наев: на оккупированном Донбассе и в Крыму находится 75 тыс. кадровых российских офицеров

Бывший командующий Объединенных сил Сергей Наев заявил, что на Донбассе и в Крыму находится 75 тыс. кадровых российских офицеров.

"В ОРДЛО россияне занимают все руководящие военные должности и входят в состав подразделений так называемого точечного действия. Спецподразделения, инструкторы из России. Их там в целом от 2,1 тыс. до 2,3 тыс. человек. А в "рядах армий" находятся около 11 тыс. российских граждан, а остальные личного состава - местные жители", - рассказал С.Наев в интервью "ТСН".

Он отметил, что в оккупированном Крыму находится 40 тыс. военных, а в ОРДЛО – 35 тыс.

Также экс-командующий ООС добавил, что никогда не показывают командиров 1 и 2-го армейского корпусов.

"Это частично подтверждает, что там, на этих должностях, кадровые российские генералы", - резюмировал он.

Кроме того, С.Наев предположил, что освобождение украинских территорий займет немного времени.

"Менее суток. Главное в таком случае - очень быстрое действие, чтобы дойти до украинской границы и там закрепиться. А на освобожденной территории сразу же должны начать специальные мероприятия Национальная гвардия, Национальная полиция, другие силовые структуры", - добавил С.Наев.

Теги: #украина #рф #крым #офицеры #наев #ордло
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