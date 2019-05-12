В Донецкой области в сети аптек предотвращен незаконный сбыт наркосодержащих лекарственных препаратов

Правоохранители предотвратили незаконный сбыт наркосодержащих препаратов в сети аптек Покровска Донецкой области, сообщил отдел коммуникации Национальной полиция области.

По информации Нацполиции, лекарственные препараты, содержащие кодеин и прекурсор псевдоэфедрин, реализовывали без рецепта врача.

Правоохранители провели обыски в шести аптеках Покровска, в ходе которых в рамках уголовного производства по ч.2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических средств, психотропных веществ) обнаружили и изъяли более 4 тыс. блистеров и 336 флаконов наркосодержащих лекарств, что составляет почти 60 тыс. доз стоимостью 350 тыс. грн по ценам "черного рынка".

Также полицейские изъяли денежные средства, полученные от незаконной реализации наркосодержащих лекарственных средств на сумму 25 тыс. грн. Изъятое направлено на исследование. В настоящее время правоохранители устанавливают круг лиц, причастных к наркоторговле.