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20:26 12.05.2019

Правоохранители задержали псевдоминера одного из мясокомбинатов в Харьковской области

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Правоохранители задержали псевдоминера одного из мясокомбинатов в Харьковской области

Правоохранители задержали псевдоминера одного из мясокомбинатов в Богодухове (Харьковская обл.), сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Как оказалось, таким образом преступник решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обследовали 8 тыс. кв. метров помещений и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. Однако взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Сведения об инциденте внесены в ЕРДР по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #мясокомбинат #украина #лжеминер #задержание #харьковская_область
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