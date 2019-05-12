Правоохранители задержали псевдоминера одного из мясокомбинатов в Харьковской области

Правоохранители задержали псевдоминера одного из мясокомбинатов в Богодухове (Харьковская обл.), сообщил отдел коммуникации Национальной полиции области.

"Полицейские установили лицо, сделавшее ложное сообщение. Им оказался 39-летний местный житель, работающий на указанном мясокомбинате. Как оказалось, таким образом преступник решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты", - говорится в сообщении.

Отмечается, что правоохранители обследовали 8 тыс. кв. метров помещений и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. Однако взрывных устройств или опасных веществ не обнаружили.

Сведения об инциденте внесены в ЕРДР по ч.1 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.

Досудебное расследование продолжается.