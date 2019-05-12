Геращенко намерена обустроить приемную в палатке волонтеров в Харькове, которую планировали демонтировать

Народный депутат от партии "Блок Петра Порошенко" Ирина Геращенко заявила, что намерена обустроить свою общественную приемную в палатке волонтеров в центре Харькова для сбора помощи армии, которую местные власти требуют демонтировать до 14 мая.

"Ко мне обратились харьковские волонтеры и активисты с предложением обустроить в палатке, в котором все эти 5 лет собирали гуманитарку на фронт, мою депутатскую общественную приемную. Для меня это честь. Дала согласие", - написала И.Геращенко на своей странице в Facebook.

Также она добавила, что в ближайшее время намерена провести там депутатский прием.