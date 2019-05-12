Боевики 11 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе в воскресенье

Незаконные вооруженные формирования осуществили 11 обстрелов позиций Объединенных сил на востоке Украины в воскресенье с полуночи по состоянию на 18.00, сообщается на странице Операции Объединенных сил в соцсети Facebook.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в тексте сводки.

Восемь обстрелов пришлись на район ответственности оперативно-тактического группировки "Восток" в Донецкой области. Из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреляли позиции у с.Гнутово Мариупольского горсовета, дважды из автоматических станковых гранатометов – у вблизи с.Каменка и пгт Новотроицкое Волновахского района, из станковых противотанковых гранатометов - в районе с.Пикузы Волновахского района, из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия - у с.Богдановка Волновахского района, трижды из стрелкового оружия – у г.Авдеевка и Старогнатовка Волновахского района.

В районе ответственности оперативно-тактического группировки "Север" боевики обстреляли позиции Объединенных сил трижды: из минометов калибра 120 мм – у с.Крымское Новоайдарского района Луганской области, из станковых противотанковых гранатометов – возле пгт Зайцево Горловского горсовета Донецкой области, из стрелкового оружия - пгт Новотошковское Попаснянского района Луганской области.