Сотрудник Богодуховского мясокобмината "заминировал" предприятие, чтобы отомстить руководству за задержки по зарплате

Полиция задержала 39-летнего жителя г.Богодухов Харьковской области по подозрению в заведомо ложном сообщении о минировании местного мясокомбината.

Как сообщает отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Харьковской области, сообщение о том, что на предприятии заложена взрывчатка, поступило в субботу.

"Полицейские осмотрели 8 тыс. кв. метров помещений и 12 тыс. кв. метров прилегающей территории, эвакуировали 11 человек. В ходе тщательного обследования никаких взрывных устройств или опасных веществ правоохранители не обнаружили", - говорится в сообщении.

В ходе проведения следственно-оперативных действий полицейские установили, личность "лжеминера". Им оказался сотрудник этого же мясокомбината, который таким образом решил отомстить руководителю предприятия за несвоевременную выплату зарплаты.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 6 лет.